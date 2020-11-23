بعد جدل إصابته بكورونا.. شوبير يكشف الحالة الصحية لـ محمد الشناوي حارس الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، الحالة الصحية لكل من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر، ومدرب أحمال الفريق بفيروس كورونا المستجد.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "شاهدت أيمن أشرف والشناوي وهما زي الفل، ومدرب الأحمال كان متواجدا في تدريب الأهلي بالأمس، يؤدي عمله بشكل طبيعي".



وكان حالة من الجدل والشائعات أشارت إلى إصابة محمد الشناوى حارس المرمى وأيمن أشرف ومدرب أحمال الفريق بالكورونا وهو الأمر الذى تم نفيه عمليا أمس بنزولهم التدريب بشكل طبيعى.

أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.



وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية.

ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم.

وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع إنه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا ومساندة فريقه ، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى لا علاقة للكاف به، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه شأنه أن مجلس إدارة النادى الأهلى.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #أفريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك دعما للأهلي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة ضدد النادي الأهلي.