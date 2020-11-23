الكاف يثير جدل تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي ابطال إفريقيا

وقال عبد المنعم شطة في تصريحات عبر قناة تن في برنامج " رأي عام " : " النادي الأهلي يمتلك إصابات كورونا والتي تتمثل في أحمد ياسر ريان وهو عائد من الإعارة ، ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم الشهير بــ كهربا وصالح جمعة ".
وتابع: " وليد وكهربا قوة ضاربة، هما مهمين جدًا في المباراة، والتأجيلات التي تمت في الفترة الأخيرة عطلت نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك".
وأضاف : " الأهلي يمتلك فريقًا قويًا قادر على خوض المباراة، الأهلي لن يقف على لاعب أو اثنين، ويمتلك أكثر من 20 أو 22 لاعبًا جاهزين للنهائي".
وأكمل : " هناك احتمالية تأجيل المباراة وكل شيء وارد تحت أي ظرف، ولكن عدد المصابين بـ كورونا لا يستحق أن أذكره للاتحاد الإفريقي، وأشك أن الأهلي سيطلب تأجيل النهائي، لأنه يمتلك لاعبين مميزين".
وأختتم : " أتمنى عدم زيادة المصابين بـ كورونا في الأهلي، ولابد أن يحرص اللاعبين ويرتدون الكمامات ويبتعدوا عن الاختلاط، وأن يطبقوا كل الإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة".
وقال محمد فضل في تصريحات عبر أون تايم سبورت : " قبل أيام أرسلنا خطاب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للحصول على موافقته بحضور الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليأتي الرد اليوم بالترحيب".
وأضاف : " أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليس لديه مانع من حضور الجماهير في نهائي إفريقيا، لكن في الوقت نفسه سينتظر موافقة الجهات الأمنية في مصر.
وأوضح، أن في حالة حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون هناك إجراءات احترازية مشددة، لافتا أن كاف سعيد بإقامة النهائي في مصر.
واختتم فضل تصريحاته:" الأهلي والزمالك سيخضع لاعبوه لمسحة طبيبة لفيروس كورونا يوم الأربعاء المقبل تحت إشراف الكاف".
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