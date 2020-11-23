الكاف يثير جدل تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي ابطال إفريقيا

تحدث عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالكاف ولاعب النادي الأهلي السابق عن إمكانية تأجيل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر لها الجمعة القادمة بسبب إصابات كورونا التي ضربت الفريقين في الفترة الأخيرة خاصة الفريق الأحمر.

وقال عبد المنعم شطة في تصريحات عبر قناة تن في برنامج " رأي عام " : " النادي الأهلي يمتلك إصابات كورونا والتي تتمثل في أحمد ياسر ريان وهو عائد من الإعارة ، ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم الشهير بــ كهربا وصالح جمعة ".

وتابع: " وليد وكهربا قوة ضاربة، هما مهمين جدًا في المباراة، والتأجيلات التي تمت في الفترة الأخيرة عطلت نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك".

وأضاف : " الأهلي يمتلك فريقًا قويًا قادر على خوض المباراة، الأهلي لن يقف على لاعب أو اثنين، ويمتلك أكثر من 20 أو 22 لاعبًا جاهزين للنهائي".

وأكمل : " هناك احتمالية تأجيل المباراة وكل شيء وارد تحت أي ظرف، ولكن عدد المصابين بـ كورونا لا يستحق أن أذكره للاتحاد الإفريقي، وأشك أن الأهلي سيطلب تأجيل النهائي، لأنه يمتلك لاعبين مميزين".

وأختتم : " أتمنى عدم زيادة المصابين بـ كورونا في الأهلي، ولابد أن يحرص اللاعبين ويرتدون الكمامات ويبتعدوا عن الاختلاط، وأن يطبقوا كل الإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة".