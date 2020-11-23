لاعب سيناوي يحقق المركز الثالث في ألعاب القوى للأشبال علي مستوي الجمهورية

حقق البطل السيناوى عبد الله هشام رمضان ثابت خليل ، ابن مدينة العريش محافظة

، المركز الثالث علي مستوى الجمهورية في بطولة

للأشبال ، والتي نظمها الاتحاد المصري لألعاب القوي برئاسة الدكتور سيف الله شاهين وذلك في مسافة ١٠٠ متر عدو تحت ١٦ سنة .

وقد حقق الطالب ، المركز الأول ايضا في 100 متر عدو ، والمركز الاول في 200 متر عدو علي مستوي المحافظة في المسابقة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، اوائل شهر نوفمبر الجاري 2020م .

بينما حصل الطالب صالح محمد صالح علي المركز الاول في لعبة الوثب الثلاثي والمركز الثاني في الوثب الطويل .

كما حصل الطالب عمر محمد حنفي ، علي المركز الاول في لعبة جري 800 متر ، و الطالب عبدالغني محمد عمرو علي المركز الأول في 400 متر عدو والمركز الثالث في لعبة دفع عجلة.

والطالب احمد مدحت علي المركز الثاني في لعبة الوثب ثلاثي ، والثالث في الوثب الطويل ، والطالب احمد مسعد محمد علي المركز الثالث في الوثب الطويل، والطالب عمرو خالد بركات علي المركز الثاني في دفع جلة.

حيث تم تصعيد الطلبة الفائزين بالمراكز للتصفيات النهائية علي مستوي المديرية بالمحافظة ، والفائزين بالمراكز الاولي في مختلف اللعبات علي مستوي الجمهورية.

وقد حصلت مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين بالعريش محافظة شمال سيناء ، علي عدة مراكز متقدمة ، في مسابقة العاب القوى التي نظمتها الادارة التعليمية بالعريش ، في" العاب العدو ، والوثب ، والجري ، ودفع الجله"، تحت رعاية حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

كما صعد فريق تنس الطاولة بادارة العريش للتصفيات النهائية في تنس الطاولة علي مستوي الجمهورية ، بعد الفوز بالمركز الاول والثاني والثالث والرابع علي مستوي المديرية بالمحافظة.

وأكد كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، ان هناك اهتماما بالعاب القوي بالأندية ومراكز الشباب علي مستوي المدن والقري وذلك بتقديم الدعم اللازم للنهوض باللعبات الرياضية بصفة عامة وخاصة مشروع البطولة .

وأضاف راشد، أن الهدف من دعم الأندية الرياضية هو زيادة الأنشطة وتطوير العمل بالأندية لخدمة الشباب والأعضاء والرواد، من اجل خلق جيل جديد يمارس النشاط الرياضي والثقافي والفني ويمثل محافظته تمثيلًا مشرفا.

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