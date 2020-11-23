نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. بتروجت يتعاقد مع "منصور" لاعب سموحة لموسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت على توقيع اللاعب محمود منصور، ظهير أيسر فريق سموحة، لدعم خطوطه، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة القسم الثاني 2020/2021.

وقام اللاعب بإنهاء إجراءات رحيلة عن صفوف سموحة قبل أن يتم قيدة في صفوف النادي البترولي الذي سيلعب له لموسمين قادمين.

يذكر أن محمود منصور صاحب الـ 26 عاما قد لعب من قبل في أندية غزل شبين، ثم أنضم إلى الداخلية، و سموحة قبل أن ينضم لصفوف طنطا على شبيل الإعارة في الموسم الماضي.