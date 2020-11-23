نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، وحارس مرمى القلعة الحمراء السابق، النقاب عن تشكيل فريقي الأهلي والزمالك، في المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح شوبير أن هناك حالة من التوتر والتأثر الواضح على لاعبي القطبين مع اقتراب المباراة، مشيرًا إلى أن الأمطار الشديدة وسوء حالة الطقس زادت من خوفهم على أقدامهم، حتى لا يتعرضوا لأي إصابة قبل المواجهة المرتقبة.

وشدد على أن لاعبي الأهلي والزمالك، قد ظهروا في مباراتي كأس مصر، بأعصاب مشدودة وذلك دليل على تخوفهم من المباراة النهائية، مؤكدا أن لقائي الأمس جرس انذار للفريقين.

وأشار إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيعتمد على طريقة 4-3-3.

ويضم تشكيل الأهلي المتوقع كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: حسين الشحات، مروان محسن، جونيور آجايي

أما تشكيل الزمالك المتوقع، حسب ما أوضح شوبير، جاء كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، مصطفى محمد، أشرف بنشرقي.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، الموافق الـ27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.