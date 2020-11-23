جبت منين إني زملكاوي .. إسلام الشاطر يفتح النار على مصطفى يونس

هاجم إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق ، الكابتن مصطفى يونس، بسبب ما بدر من الأخير من رفضه التام لوجود الأول في قناة النادي الأهلي نظرًا لكونه زملكاوي.

وذكر مصطفى يونس في تصريح سابق له ، قائلًا : " هناك أشخاص لا يستحقون التواجد في الأهلي٬ من هو إسلام الشاطر وخالد بيبو وهاني العجيزي لكي يعملوا في القلعة الحمراء هذا عار".

وقال إسلام الشاطر في تصريحات عبر قناة أون سبورت : " جبت منين إنني زملكاوي " مع كل احترامي لقميص النادي الأهلي الذي ارتداه مصطفى يونس في وقت سابق".

وتابع : " أنا أهلاوي منذ الصغر، وكنت أحب محمد أبو تريكة، وأفضل قرار في حياتي هو انتقالي للقلعة الحمراء".

وعن صالح جمعة قال : " "صالح جمعة من أكتر اللاعبين اللي جاءت له فرص للعب في أماكن كبيرة، وكفاية أن جمهور الأهلي بيحبه".

وتابع: "والمشكلة عند صالح جمعة والدليل أن كل المدربين اللي أتغيرت في الأهلي برضوا مش ب يلعبوه".

وأضاف الشاطر: أنه يتمني العودة للعب مرة أخرى في الأهلي ولو ماتش واحد، ولو مكان أحمد فتحي كنت كملت 100% في الأهلي".

وتابع الشاطر: "السوشيال ميديا لا تتحكم في قرارات الأندية الكبرى، أنا مع عدم اتخاذ القرارات بناء على السوشيال ميديا".

وواصل: "ويمكن أن يكون القرار موافق للسوشيال، والأهلي لا يدير النادي وفقا للسوشيال ولكن لابد من رؤيتها ومتابعتها ولكن لا تتدخل في القرارات على الرغم من قوتها".

ويلتقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم الجمعة القادم ، في التاسعة مساءً ، على ملعب إستاد القاهرة ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني بالأهلي مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

ويغيب عن اللقاء كل من وليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعه بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.