صدمة بالأهلي.. تضاؤل فرص لحاق كهربا وسليمان وصالح جمعة بنهائي القرن

تضاءلت فرص لحاق الثلاثي وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بمواجهة الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى نهائى دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي اليوم: "موسيمانى حزين لإصابة وليد سليمان وكهربا كونهما أحد العمدة التى يتم الاعتماد عليها فى تشكيل الأهلى ، مؤكدا أن فرص اللاعبين فى اللحاق بمباراة الزمالك صعبة للغاية نتيجة ضيق الوقت واستمرار إصابتهم بالفيروس اللعين".



ودخل اللاعبون الثلاثة وليد سليمان وكهربا وصالح جمعة فى عزل منزلى لحين التعافي من كورونا والعودة من جديد للمشاركة مع الفريق ، ومن المقرر أن يخضع الثلاثي إلى فحص طبى جديد خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقفهم بشكل رسمي من المشاركة أمام الزمالك.



من جهة أخرى ، أصبح بإمكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية.

ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم.

وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع إنه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا ومساندة فريقه، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى لا علاقة للكاف به، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه .

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أفريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك دعما للأهلي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة ضدد النادي الأهلي.