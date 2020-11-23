انتهاء أزمة وصول فرجاني ساسي للقاهرة

انتهت أزمة الطيران الخاصة بكل فرجاني ساسي لاعب الزمالك وعلي معلول لاعب الأهلي والتي تسببت في تأخر وصول اللاعبين إلى القاهرة بعدما كان مقررا وصولهما بالأمس.

وغادر اللاعبان تونس في طريقهما للعودة إلى القاهرة اليوم للانتظام في تدريبات الفريقين.

وفي نفس الوقت غادر المغربي أشرف بن شرقي بلاده عائدا للقاهرة للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.

فيما كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن وصول المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق الي القاهرة اليوم الإثنين، موضحا أنه علي تواصل معه بشكل دائم ويطمئن عليه مشددا على أنه بخير.

وأضاف أمير مرتضى أنه بالنسبة للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، كان هناك مشكلة في الطيران مشيرا وتم حلها وسيعود اللاعب للقاهرة .

وخضع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك امس إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق اليوم في أحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المغربي محمد اوناجم لاعب وسط الفريق خاض آخر مران بشكل عادي ولكنه كان يشتكي من شد خفيف.

أضاف أسامة أنه بالنسبة لحازم إمام مدافع الفريق فقد خضع لمسحتين طبيتين وظهرت النتيجة سلبية وخضع لمجموعة من الفحوصات التي اثبتت سلامته وسيكون متواجدا في معسكر الفريق القادم بشكل طبيعي.

أشار طبيب الزمالك إلى أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لن ينضم إلى التدريبات الجماعية إلا بعد تعافيه بشكل كامل وهذا لم يحدث حتى الآن، لذلك لن يكون موجودا في مباراة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعن عمر السعيد مهاجم الزمالك فقد أوضح محمد أسامة، أنه يواصل برنامجه التأهيلي الموضوع له بعد إصابته في العضلة الخلفية، وهو الآن في المرحلة التأهيلية الأخيرة وسيكون حاضرا خلال الفترة المقبلة.

وشدد أسامة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية، حيث أوضح أنه لابد من عبور هذا الأسبوع بدون أي إصابات، لذا فالجهاز الطبي يراعي كل هذه الأمور.