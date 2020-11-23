بعد تدخل إدارة الأهلي.. علي معلول يصل القاهرة ظهر اليوم

يصل التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير.

وكان من المفترض أن يصل علي معلول إلى القاهرة أمس، ولكن ظروف الطيران حالت دون وصوله، ما دفع إدارة النادي إلى التدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لنهائي إفريقيا.

ودخل الأهلي معسكرا مغلقا أمس الأحد عقب خوض مرانه علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وقرر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني إصطحاب لاعبية في معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر موسيماني علي الدخول في معسكر مغلق مبكر وقبل المباراة بخمسة أيام كاملة لعدة أسباب علي رأسها فرض حالة من التركيز بين أوساط اللاعبين والثاني هو التأكيد علي قيمة المباراة التي تمثل بطولة خاصة مع المنافس التقليدي وهو الزمالك بجانب أنها علي لقب دوري أبطال أفريقيا المؤهل لكأس العالم للأندية ، والسبب الثالث هو الإبتعاد عن ملعب استاد مختار التتش في تلك الأيام خاصة مع العثور علي بعض الأشياء الغريبة علي سيارات اللاعبين لدرجة اثارت الخوف من «سحر وشعوذه» والسبب الرابع هو أن هناك جمعية عمومية سيشهدها النادي غدا وبعد غد وبالتالي سيغيب التركيز ولو قليلًا والخامس هو تقليص عدد اللاعبين وزيادة تركيز المدير الفني مع تحفيظهم خطة المباراة خاصة أن مع عودة اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة وصل عدد من يتدربون بالفريق لقرابة 35 لاعبًا، والسبب السادس في معسكر الفريق المبكر هو زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإبعاد اللاعبين عن الإختلاط في حياتهم الطبيعية تخوفًا لأي حدث طارئ خلال الأيام المقبلة قبل ساعات من المباراة المهمة.