بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لمحمود كهربا ومسحة جديدة اليوم

يخضع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية جديدة اليوم، لتحديد موقفه النهائي من معسكر القلعة الحمراء الذي بدأ مساء أمس بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة.

وحسب المعلومات الأولية ، فان نتيجة العينة التي من المقرر ان تظهر مساء اليوم ستحدد انضمام كهربا للمعسكر صباح غد من عدمه.

وكان محمود كهربا ،قد خضع لرابيد تيست وأشعة مقطعية مساء السبت وظهرت نتائجها صباح أمس ، أثبتت وجود تحسن كبير في حالته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كوورونا.

وحسب مصادر بالجهاز الفني، فان مدير الجهاز الطبي الدكتور خالد محمود اطلع علي نتائج الفحوصات والأشعة ، واكدللجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني أن المؤشرات إيجابية للغاية وقد تظهر نتيجة العينة لمسحة محمود كهربا اليوم سلبية، وبالتالي فان هناك إنفراجة كبيرة في موقفه.

موسيماني لم يدع مجالًا للوقت ، فقد تحدث مع اللاعب وطلب منه تنفيذ البرنامج التاهيلي الذي سلمه له معاونيه بالمنزل ليكون لائقًا في أي وقت للمشاركة بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويبذل كهربا جهدًا كبيرًا حيث يتدرب في منزله علي فترتين صباحًا ومساءًا خاصة مع تحسن حالته وأنه الأن لا يشعر بأي أعراض من فيروس كوورنا ، وفي الإتجاه ذاته..تسود حالة من الترقب الشديد داخل المعسكر الأحمر بالقرب من مطار القاهرة بعد ظهور إيجابية عينة علي جبر مدافع بيراميدز ومحمد شريف لاعب وسط الأهلي العائد من إعارة للفريق البترولي أنبي وذلك تخوفًا علي محمد الشناوي حارس المرمي كونه مخالطًا لمحمد النني لاعب أرسنال .

ورغم سلبية مسحة لاعبي الفريق التي أجروها عقب العودة من مواجهة ابوقير، لكن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة طالب بإصطحاب فريق تعقيم كامل لفندق الإقامة ومعسكر الفريق ، وقال عبدالحفيظ للجهاز الطبي أنهم يجب تعقيم كل شئ بشكل دوري ومرتين في اليوم سواء غرف اللاعبين أو المطعم المنفرد الذي خصصه فندق المعسكر وكذلك استاد السلام الذي يخوض فيه الفريق تدريبه.

وسوف يواجه الاهلي غريمه الزمالك الجمعة المقبلة في التاسعة مساء.