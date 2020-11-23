وفاة أنيلي نجونجا لاعب صن داونز

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي وفاة مدافعه السابق أنيلي نجونجا عن عمر يناهز 33 عاما بعد تعرضه لحادث سير اثناء التوجه إلى مقر النادي . وكتب نادي صن داونز الجنوب إفريقي عبر موقعه الرسمي : " وفاة لاعبنا أنيلي نجونجا عن عمر يناهز 33 عاما بعد تعرضه لحادث سير أثناء توجهه لمقر النادي ". وأختتم : " أرقد في سلام يانجونجا". ورصدت صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية الحادث قائلة: " الحادثة حصلت على بعد مترين من اللاعب نجونجا حيث اصطدمت بسيارته، سيارة لونها أبيض ونوعها bmw ، وكانت محملة بالركاب والسائق قام بنقله للمستشفى لكنه قد انتهى مما أدى إلى وفاة اللاعب".

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