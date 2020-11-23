بعد عزله من الفيفا .. تعرف على خليفة أحمد أحمد فى رئاسة الكاف

حالة كبيرة من القلق والصدمة تفرض نفسها داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بعد قرار الاتحاد الدولى الفيفا بإيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف لمدة 5 سنوات ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى .

وجاء قرار الفيفا بعد فتح ملف التحقيق في بعض الوقائع خلال الفترة الماضية ليتبين وجود أعمال فساد من جانب أحمد أحمد.

وتثملت الاتهامات في تقديم و قبول الهدايا و المزايا الأخرى و إختلاس الأموال و مخالفات مالية و إساءة استخدام المنصب.

وسبق وأعلن أحمد أحمد في وقت سابق ترشحه لرئاسة الكاف قبل أن يأتي قرار الفيفا اليوم ليضرب كل أحلامه في مقتل.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار داخل الكاف خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمى ، على أن يتولى كونستانت العمرى نائب رئيس الكاف مهام الرئيس لحين الجمعية العمومية المقبلة المقرر إقامتها فى شهر مارس من العام المقبل لاختيار رئيس جديد للكاف .

وعلى الجانب الاخر ، أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية .

ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم .

وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع إنه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا ومساندة فريقه ، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى لا علاقة للكاف به ، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه شأنه أن مجلس إدارة النادى الأهلى .

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أفريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك دعما للأهلي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة ضد النادي الأهلي.