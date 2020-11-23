قبيل لقائه بشباب جامعة حلوان.. وزير الرياضة يفتقد أعمال تطوير ملاعب الجامعة

قام الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برفقه الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ؛ بتفقد أعمال تطوير الملاعب الرياضية بالجامعة بدعم من وزارة الشباب والرياضة.
أشاد وزير الشباب والرياضة بأعمال التطوير الجارية رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يجري العمل لاستكمال المزيد من أعمال التطوير .
و تفقد الدكتور اشرف صبحى خلال الافتتاح اعمال التطوير بالملاعب و تجهيزاتها لاقامة المباريات و الانشطة الرياضية .
وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية دعم وتطوير الرياضة في مختلف الجامعات المصرية و اكتشاف مواهب الطلاب الرياضية و إخراج الطاقات الإبداعية لديهم .
ورافق رئيس جامعة حلوان وزير الشباب والرياضة في جولة ميدانية تفقدية داخل الجامعة ، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الرياضية التي قام بها طالبات كلية التربية الرياضية .
وثمن الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الجهود المبذولة في مبادرة تطوير الملاعب مشيدًا بأهمية دعم الرياضة في الجامعات المصرية، مما سيؤدي بشكل إيجابي إلى خلق بيئة مناسبة للطلاب للتفوق والإبداع الرياضي، مؤكدًا على استمرار أعمال التطوير بالملاعب الرياضية و المنشآت كافة بالجامعة بما يحقق أهداف التنمية .
من المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ندوة بعنوان " مصر أولا .. لا للتعصب " بمسرح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان .
وكان قد أكد دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أنه سيكون هناك ترتيب لتفعيل مبادرة "لا للتعصب..مصر أولا" قبل اللقاء الذي سيجمع بين القطبين الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.
وأضاف فوزي ان وزير الشباب والرياضة قد أكد أن الهدف من هذه المبادرة الإستمرارية مشيرا الى أنه مستمر في جميع المحافل ولا للتعصب في جميع المجالات ليس الرياضة فقط.
وتابع أنه يجب منع التعصب في الوسط الرياضى بشكل قوي وحقيقي خلال تلك الفترة خاصة أنه لم يطبق بشكل فعال خلال الفترة الماضية.
وأشار فوزي إلى أن هناك آليات تنفيذ لتنفيذ تلك المبادرة خاصة أن ظاهرة التعصب منتشرة من فترة طويلة ولكن علينا ان ننبذ التعصب وضرورة التطبيق الجيد لها.
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