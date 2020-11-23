أساء استغلال منصبه .. تفاصيل إيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف 5 سنوات

أكدت بعض التقارير الإعلامية إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " بسبب الفساد.
وبحسب "سكاي نيوز" فإن الفيفا قرر إيقاف أحمد أحمد لمدة 5 أعوام بسبب الفساد.
وكان أحمد أحمد قد أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة قبل أن يأتي قرار الكاف لينهي الأمر تمامًا.
وارتبط اسم أحمد أحمد ببعض الوقائع في الفترة الماضية والاتهامات بوجود أعمال فساد في الكاف وخضوعه للتحقيق.
وجاء قرار الفيفا بعد فتح ملف التحقيق في بعض الوقائع خلال الفترة الماضية ليتبين وجود أعمال فساد من جانب أحمد أحمد.
وتمثلت الاتهامات في تقديم و قبول الهدايا و المزايا الأخرى و إختلاس الأموال و مخالفات مالية و إساءة إستخدام المنصب.
وسبق وأعلن أحمد أحمد في وقت سابق ترشحه لرئاسة الكاف قبل أن يأتي قرار الفيفا اليوم ليضرب كل أحلامه في مقتل.
وعلى الجانب الآخر ، أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .
وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية .
ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم .
وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع إنه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا ومساندة فريقه ، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى لا علاقة للكاف به ، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه شأنه أن مجلس إدارة النادى الأهلى .
ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أفريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك دعما للأهلي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة ضد النادي الأهلي.
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