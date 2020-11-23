موعد انضمام علي معلول للأهلي بعد انتهاء معسكر تونس الأخير

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انضمام علي معلول للأهلي بعد انتهاء معسكر تونس الأخير في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يصل القاهرة ظهر اليوم الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير.
وكان من المفترض أن يصل معلول إلى القاهرة أمس، ولكن ظروف الطيران حالت دون وصوله، مما دفع إدارة النادي إلى التدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لنهائي إفريقيا.
ودخل الأهلي معسكرا مغلقا أمس الأحد عقب خوض مرانه علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.