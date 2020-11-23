نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي ليخت: خطة يوفنتوس تُشبه أياكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم يوفنتوس، أن فريقه يطبق نفس خطة أياكس أمستردام، الفريق السابق له.

وقال دي ليخت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "فترة الإصابة كانت صعبة للغاية، عملت بجد كبير، وأنا سعيد للعودة".

وتابع: "لعب العديد من المباريات وأنا أعاني من خلع في الكتف، وفوزنا بالدوري كان أمراً جيداً".

وتابع دي ليخت "لدينا عقلية مختلفة.. في العام الماضي أردنا أن نلعب على أعلى مستوى، لكننا مع بيرلو نلعب كرة قدم أكثر حداثة، حيث إننا ندافع بطريقة واحد ضد واحد ونترك مساحة كبيرة خلفنا. أنا أحب هذا الأسلوب، وكنا نفعل الشيء نفسه في أياكس".

وأتم دي ليخت "لدينا العديد من المنافسين هذا الموسم: ميلان وإنتر ولاتسيو وأتالانتا ونابولي. إنها بطولة صعبة، لكننا نركز فقط على أنفسنا، ولدينا فريق تنافسي للغاية من أجل الفوز باللقب".