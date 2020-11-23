نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الأوروبية في كل مكان، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مواجهات نارية.

حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره أتلانتا الإيطالي.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات الجولة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

"مباريات الثلاثاء"

رين × تشيلسي.

كراسنودار × إشبيلية.

مانشستر يونايتد × بلدية أسطنبول.

دينامو كييف × برشلونة.

باريس سان جيرمان × لايبزيج.

لاتسيو × زينيت.

بوروسيا دورتموند × كلوب بروج.

يوفنتوس × فرينكفاروسي.

"مباريات الأربعاء"

أولمبياكوس × مانشستر سيتي.

بوروسيا مونشنجلادباخ × شاختار.

أولمبيك مارسيليا × بورتو.

ليفربول × أتلانتا.

ريال مدريد × إنتر ميلان.

بايرن ميونيخ × ريد بول سالزبورج.

أتلتيكو مدريد × لوكوموتيف موسكو.

أياكس أمستردام × ميدتييلاند.