نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دكرنس يضم "عجله" البنك الأهلي بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل نادي دكرنس على خدمات لاعب البنك الأهلي أحمد إبراهيم "عجله" بعقد مدته ثلاث سنوات، بصفقة تمت مساء أمس الأحد، ليكون ضمن تدعيمات الفريق الأول قبل غلق سوق الإنتقالات غد الثلاثاء.

"عجله" البالغ من العمر ٢٦ عاما يجيد اللعب فى مركز الجناح المهاجم سواء الأيمن أو الأيسر بالإضافة لصانع الألعاب وسبق له أن مثل أندية بتروجيت، اتحاد الشرطة، إف سى مصر، والبنك الأهلى.

اللاعب وقع على عقود إنتقاله بمكتب رئيس مجلس إدارة النادى خضر إبراهيم، بالقاهرة.

وإختتم دكرنس معسكره بالقاهرة الأربعاء الماضى حيث خاض فيها 4 وديات خسر في الأولى أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل إيجابيا أمام الشرطة بهدف لمثله، وسلبيا أمام بنى سويف وبورتو السويس.

ويفتتح دكرنس مبارياته بالمجموعة الثالثة بحري بالقسم الثانى الأربعاء المقبل مستضيفا مالية كفر الزيات.