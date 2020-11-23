4 أزمات تقضي على برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي برشلونة أزمات بالجملة بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الدوري الإسباني مع توالي إهدار النقاط في عهد رونالد كومان.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن برشلونة يعاني من مشاكل الإصابات المتكررة والأزمة الاقتصادية للنادي ورحيل مجلس الإدارة الأخير برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وأعلن برشلونة إصابة الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو خلال مشاركتهما في مواجهة أتلتيكو مدريد بالدوري بعد أيام من إصابة أنسو فاتي وسيرجيو بوسكيتس لتكون ضربة مؤلمة للفريق.

أما الأزمة الثانية فتتعلق بالنتائج بعد أن واصل الفريق نزيف النقاط بالخسارة على يد أتلتيكو مدريد، ليجمع 11 نقطة فقط من أصل 24 أتيحت للفريق، والابتعاد بفارق 12 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر.

ويواجه برشلونة أزمة اقتصادية حقيقية بسبب فيروس كورونا وما زاد الطين بلة هو عدم قدرة النادي على حسم مسألة تخفيق رواتب العاملين وخاصة الفريق الأول الذين يحصلون على نسبة 70% من إجمالي الانفاقات للنادي.

بينما الأزمة الرابعة هي استقالة مجلس الإدارة برئاسة بارتوميو والقفز من القارب في الوقت الصعب، بعد أن تعرض لهجوم وانتقادات تطالبه بالرحيل من جانب الجمعية العمومية وجمع توقيعات لسحب الثقة والإطاحة بالمجلس.