نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة خمس سنوات بسبب سوء السلوك المالي واتهامات تتعلق بالفساد.

وذكر بيان صادر من فيفا أن أحمد أحمد انتهك العديد من القواعد الأخلاقية من بينها الحصول على الهدايا واختلاس الأموال وإساءة استخدام المنصب.

وأوضح بيان فيفا أن هناك مخاوف بشأن شرعية ملايين الدولارات من المدفوعات النقدية التي تم توزيعها على المديرين التنفيذيين والجمعيات الوطنية ذات السجلات المتفرقة.