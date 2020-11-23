نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن تطورات الأوضاع داخل القلعة الحمراء، بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم": "فإن كل ما يتردد بشأن إصابة أيمن أشرف أو محمد الشناوي ليس له أي أساس من الصحة".

وواصل: "مدرب أحمال الأهلي أيضا لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ولكن هناك صعوبة في لحاق وليد سليمان بالمواجهة بسبب ضيق الوقت".

وأضاف: "يتمنى الجنوب أفريقي لحاق محمود كهربا بالمواجهة، ويأمل تعافيه خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع: " لا يوجد أي نية لتأجيل المباراة سوف تقام في موعدها ولن تؤجل طالما هناك 11 لاعبا و4 بدلاء".

واختتم "لم يؤجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المباراة، حتى لو ارتفعت عدد الحالات في الأهلي، طالما هناك رقم متاح يسمح بخوض المواجهة".