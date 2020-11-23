حظر إعلامي على لاعبي الأهلي حتى نهاية كأس مصر.. وعلي معلول يصل إلى القاهرة

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق بدءًا من اليوم وحتى إنتهاء مسابقة كأس مصر التي تأهل فيها المارد الأحمر لنصف النهائي.

وطالب عبد الحفيظ،لاعبي الفريق بالإبتعاد عن وسائل التواصل الإجتماعي نهائيًا خلال الفترة الحالية بهدف زيادة التركيز قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.

ووصل علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول للكرة الي القاهرة منذ قليل قادمًا من تونس ، وخضع معلول لمسحة طبية قبل أن ينتظم في معسكر الفريق الأحمر المقام بالقرب من مطار القاهرة.

واستقر موسيماني علي الدخول في معسكر مغلق مبكر وقبل المباراة بخمسة أيام كاملة لعدة أسباب علي رأسها فرض حالة من التركيز بين أوساط اللاعبين والثاني هو التأكيد علي قيمة المباراة التي تمثل بطولة خاصة مع المنافس التقليدي وهو الزمالك بجانب أنها علي لقب دوري أبطال أفريقيا المؤهل لكأس العالم للأندية ، والسبب الثالث هو الإبتعاد عن ملعب استاد مختار التتش في تلك الأيام خاصة مع العثور علي بعض الأشياء الغريبة علي سيارات اللاعبين لدرجة اثارت الخوف من «سحر وشعوذه».

والسبب الرابع هو أن هناك جمعية عمومية سيشهدها النادي غدا وبعد غد وبالتالي سيغيب التركيز ولو قليلًا والخامس هو تقليص عدد اللاعبين وزيادة تركيز المدير الفني مع تحفيظهم خطة المباراة خاصة أن مع عودة اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة وصل عدد من يتدربون بالفريق لقرابة 35 لاعبًا، والسبب السادس في معسكر الفريق المبكر هو زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإبعاد اللاعبين عن الإختلاط في حياتهم الطبيعية تخوفًا لأي حدث طارئ خلال الأيام المقبلة قبل ساعات من المباراة المهمة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن قرار المعسكر المبكر هو توفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم، وقال أن الفريق سيخوض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.