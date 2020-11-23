نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والنصر اليوم والقنوات الناقلة لديربي الرياض في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد الملك فهد الدولي ديربي الهلال والنصر اليوم في قمة الجولة الخامسة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تبقى القمة على وضعها وأهميتها بالرغم الوضع الصعب للفريق العالمي النصر في الدوري منذ بداية الموسم، وعدم تمكنه من افتتاح انتصاراته في البطولة سوى في الجولة الماضية أمام فريق القادسية في بداية متعثرة للفريق الذي تمكن منذ أسابيع من بلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا قبل أن يفشل في بلوغ نهائي البطولة بخسارته في ذلك الدور أمام فريق بيروزي الإيراني بركلات الترجيح بعد التعادل إيجابيا في المباراة بهدف لكل فريق، وسينطلق موعد مباراة الهلال والنصر اليوم الاثنين الموافق 8 ربيع الآخر 1442 في الثامنة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال حامل لقب الدوري السعودي يستضيف غريمه النصر في ديربي قوي يأمل فيه الزعيم متصدر جدول الترتيب حاليا في تحقيق الفوز الرابع له في البطولة التي خاض فيها حاليا أربع مباريات تمكن فيها من تحقيق ثلاث انتصارات أمام العين بهدف دون رد، وأمام ضمك بهدفين دون رد، وأخيرا أمام الاتفاق في الجولة الماضية بهدفين دون رد عن طريق كاريلو، وسالم الدوسري، بينما تعادل في مباراة وحيدة في الجولة الثانية أمام فريق أبها بهدف لكل فريق ليجمع عشر نقاط يتواجد بها في صدارة الترتيب بفارق الأهداف فقط عن فريق الشباب صاحب المركز الثاني بنفس رصيد نقاط الهلال والذي يلاقي فريق الأهلي اليوم في نفس الجولة، حيث يمني الزعيم النفس بتحقيق الفوز وتعثر الشباب بالتعادل أو الخسارة للانقضاض على القمة منفردا.

فريق النصر يتواجد في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي حاليا برصيد ثلاث نقاط فقط جمعها من أربع مباريات حقق فيها انتصار وحيد في الجولة الماضية ضد القادسية، بينما تلقى الخسارة في ثلاث مباريات أمام الفتح بهدف مقابل هدفين، وبنفس النتيجة أمام الشباب، وبهدف نظيف أمام الشباب، لذا فالفريق يأمل في تحقيق ثاني انتصاراته على التوالي في البطولة لتكون انطلاقة جديدة له يتناسى به التعثرات السابقة.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم

8:15 توقيت مكة المكرمة.

9:15 توقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر