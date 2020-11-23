بعد إيقاف رئيس الكاف.. وزير الرياضة السابق يوجه رسالة لوالدى عمرو فهمى

وجه المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق رسالة إلى عمرو فهمى المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي السابق بعد قرار الاتحاد الدولى بإيقاف أحمد أحمد 5 سنوات بعد ثبوت اتهامه فى قضايا فساد .

وكتب خالد عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا : " فى يوم مثل هذا ، رسالة إلى :الصديق العزيز م. مصطفى مراد فهمى وحرمه السيدة الجليلة نهال الأعور . دعاء لإبنكما عمرو بواسع الرحمة ولكما بالصبر الجميل" .

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي" كاف " لمدة 5 سنوات ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى طوال هذه المدة .

وجاء قرار الاتحاد الدولى بإيقاف أحمد أحمد، بعد ثبوت اتهامه في تقديم و قبول الهدايا و المزايا الأخرى و إختلاس الأموال و مخالفات مالية و إساءة استخدام المنصب.

بداية كشف فساد أحمد أحمد فى الكاف كانت عن طريق الفقيد المصري "عمرو فهمى " المدير التنفيذي السابق للكاف، الذى كشف فساد أحمد أحمد للجميع من خلال مطاردته فى الفيفا وكل المحاكم الرياضية الكبري .

وقدم عمرو فهمى العديد من الشكاوى ضد أحمد أحمد واتهمه بالفساد واختلاس الأموال وتقديم هدايا لرؤساء الاتحاد الأهلية من أموال الكاف دون وجه حق ، ورفض فهمى كافة الضغوطات التى مارسها البعض عليه وقرر استكمال محاربته لفساد أحمد أحمد وقدم العديد من الشكاوى ضده .

وتوفى عمرو فهمى قبل عدة أشهر ، ولكن استمرت قضاياه وشكاواه ضد فساد أحمد أحمد حتى حكم الاتحاد الدولى اليوم بعد فحص الشكاوى والتأكد منها وقرر إيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف ومنع ممارسته لأى نشاط رياضى لمدة 5 سنوات مقبلة .

وسبق وأعلن أحمد أحمد في وقت سابق ترشحه لرئاسة الكاف قبل أن يأتي قرار الفيفا اليوم ليضرب كل أحلامه في مقتل.ومن المقرر أن يتولى كونستانت العمرى نائب رئيس الكاف مهام الرئيس لحين الجمعية العمومية المقبلة المقرر إقامتها فى شهر مارس من العام المقبل لاختيار رئيس جديد للكاف .