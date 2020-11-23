صافرة إسبانية لـ محمد صلاح.. حكام الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الحكام الذين سيقودون مباريات اليوم الثاني من الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام 8 مباريات يوم الأربعاء المقبل، في المسابقة القارية الشهيرة، أهمها ليفربول ضد أتالانتا، وريال مدريد ضد انتر ميلان وبايرن ميونخ ضد سالزبورغ.

وجاء حكام المباريات كالتالي:.

وتوهج جوتا مع فريق ليفربول الإنجليزي منذ إنضمامه للنادي حيث شارك في 10 مبارايات في جميع المسابقات واستطاع تسجيل 7 أهداف.

وتوج جوتا نجم نادي ليفربول بالجائزة بعد تسجيله هاتريك في المباراة التي جمعت فريقه أمام أتلانتا الإيطالي في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وفي وقت سابق أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا وتنافس على الجائزة كل من إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية ، وجوتا لاعب نادي ليفربول ، والحسن إيليا مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وفي سياق اخر أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بيانا رسميا يوم 4 نوفمبر الماضي ، ينفى فيه التقارير التي أشارت إلى اسناد تنظيم بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في الصيف المقبل إلى روسيا، بدلا من 12 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية :"يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استضافة يورو 2020 بالشكل الذي تم تأكيده في وقت سابق من هذا العام، ونحن نعمل عن كثب مع جميع المدن المضيفة بشأن الاستعدادات".

وتابع البيان :"بالنظر إلى أوجه عدم اليقين المرتبطة بـ Covid-19 التي لا يستطيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا السلطات المحلية السيطرة عليها - من السابق لأوانه حاليا تحديد ما إذا كانت مباريات يونيو ويوليو هذه ستفرض قيودًا على المشجعين أو حتى لمنظمتهم".

وأكمل بيان يويفا:"مع ذلك تم تحديد أن القرارات التي تتعارض مع منظمتنا يمكن اتخاذها في وقت مبكر إذا لزم الأمر، ولكن لا توجد حاليا خطط لتغيير مستضيف البطولة، لذلك من الصعب معرفة مستقبل هذه البطولة في الوقت الحالي".

وفي سياق آخر، أصدرت شركة "استادات" بيانا، تنفي فيه شرائها لأي ناد مصري بعدما ترددت أنباء شراء الشركة لنادي مصر المقاصة .

وقالت الشركة فى بيان: "تؤكد شركة استادات القابضة لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية أن هدفها الأساسي هو الاستثمار في تطوير الرياضة المصرية، من خلال العلاقة الطيبة والوطيدة التي تجمع مسؤولي الشركة بكافة الهيئات والكيانات والاتحادات الرياضي وجميع الأندية المصرية".

وأكمل "وتسعى الشركة دوما لدعم وتطوير المنشآت الرياضية في مصر للوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، تنفيذا لدورها الوطني في ذلك المجال".