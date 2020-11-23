قناة مصرية مجانية تنقل مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة القادمة، عبر قناة مجانية مفتوحة على التليفزيون الارضي.

ويلتقي النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءً في المباراة النهائية بالبطولة القارية والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.

وأعلن الحساب الرسمي لبوابة ماسبيرو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن نقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة القارية عبر قناة تايم سبورت الأرضية وإنتاج اللقاء بالكامل.

يُذكر أن الأهلي والزمالك صعدا لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبتي الوداد والرجاء من المغرب على الترتيب في منافسات دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، عن شرط وحيد لحضور جماهير الأهلي والزمالك للمباراة التي ستجمع بين الفريقين، يوم الجمعة القادمة بنهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال محمد فضل في تصريحات عبر أون تايم سبورت: "قبل أيام أرسلنا خطاب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للحصول على موافقته بحضور الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليأتي الرد اليوم بالترحيب". وأضاف أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليس لديه مانع من حضور الجماهير في نهائي إفريقيا، لكن في الوقت نفسه سينتظر موافقة الجهات الأمنية في مصر. وأوضح، أن في حالة حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون هناك إجراءات احترازية مشددة، لافتا أن كاف سعيد بإقامة النهائي في مصر. وأختتم فضل تصريحاته: "الأهلي والزمالك سيخضع لاعبوه لمسحة طبيبة لفيروس كورونا يوم الأربعاء المقبل تحت إشراف الكاف". ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكرًا مغلقًا مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا.‏ وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الرابعة عصر من يوم الأحد، وعقب نهاية المران ‏توجه الفريق إلى أحد الفنادق لبدء المعسكر المغلق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني.‏ وأستقر موسيماني علي اصطحاب مجموعة اللاعبين لمقيدين في القائمة الأفريقية فقط للمعسكر المغلق وعددهم 20 لاعب وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وآليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية واحمد الشيخ وجونيور إجاي وجيرالدو وآليو بادجي ومروان محسن ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات، وسوف يتوقف الأمر علي ضم محمود كهربا وصالح جمعة علي نتيجة المسحة الطبية التي خضعوا لها بالأمس لتحديد موقفهم من فيروس كورونا. ويغيب وليد سليمان عن المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ومعه ابنه سليم بعدما خضع لمسحة طبية مساء أمس وثبتت إيجابيتها. ويسعى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو، لتحقيق الفوز فى قمة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام غريمه التقليدى الأهلى لتحديد البطل لأول مرة فى التاريخ وجها لوجه فى نهائى أفريقي مصرى خالص يوم 27 نوفمبر الجارى. وقام الجهاز الفنى لفريق نادى الزمالك، بقيادة المدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو، بتجهيز النجوم العائدين من الإصابة فى لقاء نادى مصر بدور الـ 8 بكأس مصر المقرر له يوم 21 نوفمبر الجارى، خاصة محمود علاء.

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