رسميا.. انطلاق الدورى الممتاز للموسم الجديد 11 ديسمبر

اعلن الاتحاد المصري لكره القدم تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم بإستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020.

واكد مرزوق خلال تصريحاته اليوم أنه سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع اداريي فرق الدوري الممتاز وسيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي.

واضاف مرزوق: أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب علي الانديه معرفه ذلك جيدا.

واوضح رئيس لجنه المسابقات أن "الاندية اصرت على لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبه التي يمر بها العالم واللجنه الخماسيه اكدت لهم استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو ".

واردف : النهائي الإفريقي اللي هيكسب فيه هيلعب كاس العالم للانديه ولذلك الفريق الفائز هيبقي مضغوط ولا يوجد نيه لتأجيل مباريات في الدوري الا في الظروف القهريه مثل الامطار والسيول والظروف الامنيه

ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، باليوم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021، في أحد فنادق القاهرة.

وتقام القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية.

ويقدم القرعة أحمد حسام ميدو، في حضور حازم إمام و عماد متعب، بالإضافة إلى مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بعدما شهدت الأيام الماضة اتصالات بين اللجنة المؤقتة ومازن مارزوق، بعد أن قدم حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، استقالته عقب نهاية الموسم المنقضي 2019-2020.