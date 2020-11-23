سيراميكا كليوباترا يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة الإنتاج الحربي

اسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم فى نسخته ال ٦٢ عن مباريات الأسبوع الأول وجاءت كالتالي

ويفتتح فريق سيراميكا كليوباترا مبارياته في الدوري الممتاز حيث يحل ضيفا علي منافسه الإنتاج الحربي .

الاسبوع الاول

الإنتاج الحربي يواجه سيراميكا كليوباترا.

وجاءت المباريات كالتالي

طلائع الجيش ضد الجونه

انبي ضد اسوان

الاهلي ضد المقاصه

سموحه ضد غزل المحله

بيراميدز ضد اتحاد

المقاولون ضد زمالك

البنك الاهلي ضد واوي دجله

المصري ضد الاسماعيلي

اعلن الاتحاد المصري لكره القدم تعيين مازن مرزوق مهمة رئيس لجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز خلفا ل حسام الزناتي الذي تقدم بإستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020 .

واكد مرزوق خلال تصريحاته : اجتماع الاسبوع المقبل مع اداري فرق الدوري الممتاز وسيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي ".

واضاف مرزوق : الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر وجدول الموسم الجديد مضغوط للغايه بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب علي الانديه معرفه ذلك جيدا .

واوضح رئيس لجنه المسابقات "الانديه اصرت لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبه التي يمر بها العالم واللجنه الخماسيه اكدت لهم استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو ".

واردف : النهائي الإفريقي الي هيكسب هيلعب كاس العالم للانديه وهيبقي مضغوط لا يوجد نيه لتأجيل مباريات في الدوري الا في الظروف القهريه مثل الامطار والسيول والظروف الامنية.

ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعد قليل قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021، في أحد فنادق القاهرة.

وتقام القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية.

ويقدم القرعة أحمد حسام ميدو، في حضور حازم إمام و عماد متعب، بالإضافة إلى مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بعدما شهدت الأيام الماضة اتصالات بين اللجنة المؤقتة ومازن مارزوق، بعد أن قدم حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، استقالته عقب نهاية الموسم المنقضي 2019-2020.