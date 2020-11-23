نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يعلق على أزمة اختيار مخرج مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على الأزمة الأخيرة الواقعة على اختيار مخرج مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والزمالك، رافضا الانسياق وراء رغبات الجماهير في هذا الأمر.

ويشهد استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء الجمعة المقبل، الموافق 27 من الشهر نوفمبر الجاري، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، في نهائي تاريخي يجمع بين فريقي من بلد واحدة لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت أف أم": فإن "جمهور الزمالك اعترض على تولي مهمة الإخراج للمخرج محمد نصر الدين بسبب تحيزه للأهلي، وردت جماهير القلعة الحمراء ورفضت تعيين المخرجة إيناس عثمان بسبب تحيزها للزمالك".

وأضاف: "لا يجب إتباع آراء الجماهير عبر السوشيال ميديا، في اتخاذ قرارات رسمية، لأن الجميع له انتماء وفي النهاية من يعمل في المجال الرياضي يبحث عن سمعته ولا يتحيز لأي طرف على الآخر، ومؤخرا أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أنه زملكاوي ورغم ذلك لا يجامل النادي الأبيض".

واختتم: "طالما يتم الانسياق لآراء الجماهير كان من الأفضل تعيين مخرج أجنبي للقاء، حتى يستريح الجميع ولا تعترض جماهير الأهلي أو الزمالك على اسم مخرج مصري