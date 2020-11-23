لجنة المسابقات تحدد شكل الموسم الجديد السبت القادم

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أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد برئاسة السيد عمرو الجنايني تعيين الكابتن مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد ، حيث بدأ عمله بإجراء قرعة مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد مازن مرزوق اجتماعا في الحادية عشر صباح السبت المقبل مع مديري الكرة وإداريي الفرق ال18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز بمقر الاتحاد يعقبه اعلان الخطوط العريضة التي ستسير عليها المسابقة الموسم الحالي 20-2021.مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات.

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد برئاسة السيد عمرو الجنايني تعيين الكابتن مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد ، حيث بدأ عمله بإجراء قرعة مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد مازن مرزوق اجتماعا في الحادية عشر صباح السبت المقبل مع مديري الكرة وإداريي الفرق ال18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز بمقر الاتحاد يعقبه اعلان الخطوط العريضة التي ستسير عليها المسابقة الموسم الحالي 20-2021.