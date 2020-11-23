نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد النني يجري مسحة غدًا بعد إصابته بالكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ناصر النني، والد نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، عن موعد المسحة المقبلة لنجله من أجل الإطمئنان على سلامته بعد التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد ناصر النني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد النني يخضع لمسحة كورونا غدًا من أجل الإطمئنان على سلامته".

وتابع: "أتمنى شفاء نجلي وهو في الوقت الجاري بإنجلترا وسيعود لتشكيل فريقه من جديد فور شفاؤه".

ويذكر أن محمد النني عانى من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.