نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة لبرشلونة بسبب بيكيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أعلن عن التشخيص النهائي لإصابة نجم دفاعه جيرارد بيكيه التي تعرض لها في مباراة أتليتكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني والتي خسرها الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن جيرارد بيكيه سقط على أرض الملعب في مباراة أتلتيكو مدريد بالأمس عقب كرة مشتركة مع أنخيل كوريا ثم خرج باكيًا من أرض الملعب.

ونقلت الصحيفة الإسبانية بيان برشلونة الرسمي الذي علق فيه على إصابة مدافعه قائلاً: "أجريت الاختبارات اليوم على بيكي وأظهرت أن لديه التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي للركبة".

واختتم برشلونة بيانه: "كما يعاني بيكي من إصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى وتتوقف مدة غياب اللاعب على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الإصابة الأولى ستكلف بيكي الغياب عن المباريات الفريق الكتالوني لمدة شهرين على الأقل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإصابة الثانية أكثر خطورة ويحتاج بيكي لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر للتعافي وذلك وفقًا لحالة الرباط الصليبي.