نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لكلاسيكو الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم فريق النصر بنظيره الهلال، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وينطلق اللقاء عندما تدق الـ7 والربع مساءا بتوقيت القاهرة، والـ8 والربع بتوقيت مكة المكرمة، والـ9 والربع بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل رزافان لوشيسكو مدرب الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. الجدعاني

في خط الدفاع.. محمد البريك، هيون سو، علي آل بليهي، الشهراني

في خط الوسط.. كويلار، سلمان الفرج، كاريلو، جيوفينكو، فييتو

في خط الهجوم.. بافتيمبي جوميز

كما من المتوقع أن يختار روي فيتوريا مدرب النصر، ضمن تشكيلته للقاء، كلا من:

في حراسة المرمى.. براد جونز

في خط الدفاع.. سلطان الغنام، عبدالاله العمري، مايكون بيريرا، كيم جيم

في خط الوسط.. الصليهم، بيتروس، خالد الغنام، بيتي مارتينيز، أيمن يحيى

في خط الهجوم.. عبدالرزاق حمدالله

جدير بالذكر أن الهلال يتواجد في المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.