نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021. وأقيمت اليوم الاثنين قرعة الدوري المصري للموسم 2020-2021 بأحد فنادق القاهرة، وفيما يلي مباريات الجولة الأولى. الإنتاج الحربي × سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش × الجونة الأهلي × مصر المقاصة إنبي × أسوان سموحة × غزل المحلة المقاولون العرب × الزمالك البنك الأهلي × وادي دجلة المصري البورسعيدي × الإسماعيلي بيراميدز × الاتحاد السكندري جدير بالذكر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 11 ديسمبر المقبل للموسم المقبل 20/21.