الرياضة

تعرف على مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021.

وأقيمت اليوم الاثنين قرعة الدوري المصري للموسم 2020-2021 بأحد فنادق القاهرة، وفيما يلي مباريات الجولة الأولى.

الإنتاج الحربي × سيراميكا كليوباترا 

طلائع الجيش × الجونة

الأهلي × مصر المقاصة

إنبي × أسوان 

سموحة × غزل المحلة

المقاولون العرب × الزمالك 

البنك الأهلي × وادي دجلة

المصري البورسعيدي × الإسماعيلي

بيراميدز × الاتحاد السكندري

جدير بالذكر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 11 ديسمبر المقبل للموسم المقبل 20/21.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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