نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021.
وأقيمت اليوم الاثنين قرعة الدوري المصري للموسم 2020-2021 بأحد فنادق القاهرة، وفيما يلي مباريات الجولة الأولى.
الإنتاج الحربي × سيراميكا كليوباترا
طلائع الجيش × الجونة
الأهلي × مصر المقاصة
إنبي × أسوان
سموحة × غزل المحلة
المقاولون العرب × الزمالك
البنك الأهلي × وادي دجلة
المصري البورسعيدي × الإسماعيلي
بيراميدز × الاتحاد السكندري
جدير بالذكر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 11 ديسمبر المقبل للموسم المقبل 20/21.