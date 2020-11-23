نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البغدادي لصفوف الحمام المطروحي بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع محمد البغدادي لاعب النصر وإتحاد الشرطة لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني.

جاء التوقيع في حضور عبد المولي مهني، مدير الكرة، عماد عبد المولي، المدير الإداري، وكلاء اللاعب أحمد عمر، ومحمد الشريف.

وأعلن الفريق المطروحي في وقت سابق التعاقد مع 13 لاعب وهم: علي حسين، مدافع نادي النجوم، أكثم سمير، لاعب وسط بلدية المحلة، عماد حماد، لاعب وسط كوم حمادة، إسلام جمارك، مهاجم الأوليمبي، أسامة رجب، لاعب سوهاج، أيمن شعبان، لاعب قنا.

إضافة إلى أوك،ا حارس بني سويف، عظيمة، لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، شريف دومينيك، لاعب شباب سموحة، مصطفي عادل، لاعب النصر للتعدين، وائل علي، لاعب المنيا، خليل نيمار، لاعب الزمالك، علي أبو العلا، لاعب سموحة.

ويختتم الفريق المطروحي إستعدادته اليوم قبل الدخول في معسكر بأحد فنادق الأسكندرية غدا الثلاثاء إستعدادا لمباراة الجزيرة مساء الأربعاء في أولي مباريات الفريق بدوري القسم الثاني عن مجموعة بحري..

