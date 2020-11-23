على خطى بنشرقي وأزارو .. مهاجم مغربي يقترب من الدوري المصري

أكدت تقارير صحفية مغربية وجود اهتمام من أحد الأندية المصرية بالتعاقد مع إسماعيل خافي، مهاجم فريق مولوديه وجدة المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق إسماعيل خافي مهاجم مولوديه وجدة في الدوري المغربي الموسم الحالي واستطاع تسجيل 8 أهداف بقميص فريقه خلال مشاركاته بالبطولة.

وأكد موقع “لو 360″المغربي أن اللاعب إسماعيل خافي مهاجم مولوديه وجدة تلقى عرضًا من أحد الأندية المصرية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يكشف الموقع المغربي عن هوية النادي المصري الذي يرغب في ضم خافي خلال فترة الانتقالات القادمة.

وشدد الموقع المغربي على أن إدارة نادي مولوديه وجدة تدرس العرض المصري للاعب إسماعيل خافي مع الجهاز الفني للفريق قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتألق اللاعبون المغاربة في الدوري المصري على مدار المواسم الماضية وفي مقدمتهم وليد أزارو مع النادي الأهلي وأشرف بن شرقي مع نادي الزمالك.

على الجانب الأخر ، يلتقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم ، على ملعب إستاد القاهرة في قمة مصرية خالصة.