على خطى بنشرقي وأزارو .. مهاجم مغربي يقترب من الدوري المصري

أكدت تقارير صحفية مغربية وجود اهتمام من أحد الأندية المصرية بالتعاقد مع إسماعيل خافي، مهاجم فريق مولوديه وجدة المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتألق إسماعيل خافي مهاجم مولوديه وجدة في الدوري المغربي الموسم الحالي واستطاع تسجيل 8 أهداف بقميص فريقه خلال مشاركاته بالبطولة.
وأكد موقع “لو 360″المغربي أن اللاعب إسماعيل خافي مهاجم مولوديه وجدة تلقى عرضًا من أحد الأندية المصرية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ولم يكشف الموقع المغربي عن هوية النادي المصري الذي يرغب في ضم خافي خلال فترة الانتقالات القادمة.
وشدد الموقع المغربي على أن إدارة نادي مولوديه وجدة تدرس العرض المصري للاعب إسماعيل خافي مع الجهاز الفني للفريق قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتألق اللاعبون المغاربة في الدوري المصري على مدار المواسم الماضية وفي مقدمتهم وليد أزارو مع النادي الأهلي وأشرف بن شرقي مع نادي الزمالك.
على الجانب الأخر ، يلتقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم ، على ملعب إستاد القاهرة في قمة مصرية خالصة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة القادمة، عبر قناة مجانية مفتوحة على التليفزيون الارضي.
ويلتقي النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءًا في المباراة النهائية بالبطولة القارية والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.
وأعلن الحساب الرسمي لبوابة ماسبيرو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن نقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة القارية عبر قناة تايم سبورت الأرضية وإنتاج اللقاء بالكامل.
يُذكر أن الأهلي والزمالك صعدا لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبتي الوداد والرجاء من المغرب على الترتيب في منافسات دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.
وقال محمد فضل في تصريحات عبر أون تايم سبورت: " قبل أيام أرسلنا خطاب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للحصول على موافقته بحضور الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليأتي الرد اليوم بالترحيب".
وأضاف أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليس لديه مانع من حضور الجماهير في نهائي إفريقيا، لكن في الوقت نفسه سينتظر موافقة الجهات الأمنية في مصر.
وأوضح، أن في حالة حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون هناك إجراءات احترازية مشددة، لافتا أن كاف سعيد بإقامة النهائي في مصر.
وأختتم فضل تصريحاته:" الأهلي والزمالك سيخضع لاعبوه لمسحة طبيبة لفيروس كورونا يوم الأربعاء المقبل تحت إشراف الكاف".
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