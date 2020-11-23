الفيفا يفضح رئيس الكاف.. نص قرار إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات وحجبه رياضيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).

وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.

وأضاف البيان: "وبالتالي، خلصت الغرفة القضائية إلى أن السيد أحمد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري."

وجاء في البيان: "تعلق التحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بالكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة /تاكتيكال ستيل/ للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى."

وجاء في ختام البيان: "تم إخطار السيد أحمد ببنود القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ عقوبة الإيقاف."

وعلى الجانب الآخر، أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية.

ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم.

وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع أنه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا ومساندة فريقه، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى لا علاقة للكاف به، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أفريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة ضد النادي الأهلي.