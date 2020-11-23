قرعة الدوري.. الأهلي مع المقاصة والزمالك مع المقاولون فى الجولة الأولى والقمة فى الأسبوع الرابع

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 عن مواجهة الأهلي حامل اللقب مع فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى بينما يلعب المقاولون العرب ضد الزمالك.

ويلتقي القطبان، الأهلي والزمالك، في الجولتين الرابعة و21.

ويدافع الأهلي عن لقبه بينما يشارك ناديا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لأول مرة في البطولة.

جدول مباريات الأهلي بـ الترتيب:



المقاصة - المحلة - الاتحاد - الزمالك - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي - المقاولون - بيراميدز - سموحة - الإسماعيلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان.

جدول مباريات الزمالك بـ الترتيب:

المقاولون - بيراميدز - سموحة - الأهلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان - المقاصة - المحلة - الاتحاد - الإسماعيلي - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي.