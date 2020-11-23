مصدر بالزمالك: مسحة محمد حسن سلبية.. وساسي وبن شرقي يصلان إلى القاهرة

أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب محمد حسن أمس، جاءت سلبية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة بعد يومين وإجراء فحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب النادي على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

ووصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك إلى القاهرة، قادما من المغرب بعد المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية اليوم، للكشف عن فيروس كورونا وسينتظم بن شرقي بعدها في تدريبات فريقه، استعدادا للقاء الأهلي المرتقب المقرر له يوم الجمعة المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا للقاء الأهلي المرتقب وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر مبكر، ابتداء من اليوم من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في الفترة الحالية.

ووصل أيضا التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك وزميله علي معلول لاعب الأهلي إلى القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء أزمة الطيران التي تسببت في تأخر وصول اللاعبين إلى القاهرة بعدما كان مقررا وصولهما بالأمس.