مصدر بالزمالك: مسحة محمد حسن سلبية.. وساسي وبن شرقي يصلان إلى القاهرة

أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب محمد حسن أمس، جاءت سلبية.
وأشار المصدر إلى أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة بعد يومين وإجراء فحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب النادي على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.
ووصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك إلى القاهرة، قادما من المغرب بعد المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية اليوم، للكشف عن فيروس كورونا وسينتظم بن شرقي بعدها في تدريبات فريقه، استعدادا للقاء الأهلي المرتقب المقرر له يوم الجمعة المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
وينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا للقاء الأهلي المرتقب وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر مبكر، ابتداء من اليوم من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في الفترة الحالية.
ووصل أيضا التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك وزميله علي معلول لاعب الأهلي إلى القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء أزمة الطيران التي تسببت في تأخر وصول اللاعبين إلى القاهرة بعدما كان مقررا وصولهما بالأمس.
ويلتقى فريقا الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد.
وسبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.
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