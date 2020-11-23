مباريات الزمالك في الدوري.. بداية نارية مع أهل المقدمة والقمة في الأسبوع الرابع

أجرى مسئولو اتحاد الكرة منذ قليل قرعة بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم فى نسخته الجديدة لموسم 2020 / 2021 فى حضور مندوبى الأندية المصرية المشاركة فى المسابقة .

وجاءت مباريات الزمالك على النحو التالي:

الاسبوع الأول : المقاولون

الأسبوع الثانى : بيراميدز

الاسبوع الثالث : سموحة

الاسبوع الرابع : الأهلي

الاسبوع الخامس : إنبي

الاسبوع السادس : طلائع الجيش

الاسبوع السابع : المصري

الاسبوع الثامن : الجونة

الاسبوع التاسع : أسوان

الاسبوع العاشر : مصرالمقاصة

الاسبوع الحادى عشر : غزل المحلة

الاسبوع الثانى عشر : الاتحاد السكندري

الاسبوع الثالث عشر : الإسماعيلي

الاسبوع الرابع عشر : وداي دجلة

الاسبوع الخامس : سيراميكا كليوباترا

الاسبوع السادس عشر : الإنتاج الحربى

الاسبوع السابع عشر : البنك الأهلى

بينما جاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الجولة الأولى: المقاصة.

الجولة الثانية: غزل المحلة.

الجولة الثالثة: الاتحاد السكندري.

الجولة الرابعة: الزمالك.

الجولة الخامسة: وادي دجلة.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا.

الجولة السابعة: الإنتاج الحربي.

الجولة الثامنة :البنك الأهلي.

الجولة التاسعة: المقاولون العرب.

الجولة العاشرة: بيراميدز.

الجولة الحادية عشرة: سموحة.

الجولة الثانية عشرة: الإسماعيلي.

الجولة الثالثة عشرة: إنبي.

الجولة الرابعة عشرة: طلائع الجيش.

الجولة الخامسة عشرة: المصري.

الجولة السادسة عشرة: الجونة.

الجولة السابعة عشرة: أسوان.

من جهة أخرى، يلتقى فريقا الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.