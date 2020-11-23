سرور شحاتة : غزل المحلة يسعي لتحقيق مركز متقدم في الدوري الممتاز

اكد سرور شحاته المدير الاداري لفريق غزل المحله إن الفريق يستهدف تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الموسم الجديد من الدوري الممتاز بعد تحقيق الصعود ممثلا عن مجموعه بحري بالقسم الثاني .

واضاف سرور في تصريحات خاصه لصدي البلد : لا تهمنا صعوبه المباريات لاننا نستهدف تحقيق مركز متقدم في الموسم خضنا فتره استعدادات قويه وجاهزون لتقديم افضل ما لدينا خلال المواجهات ".



واكمل : غزل المحله نادي عريق ونجح في تحقيق الدوري الممتاز في وقت سابق وسط سبعه انديه فقط حققو اللقب علي مدار التاريخ .



ويواجه فريق غزل المحله منافسه سموحه في الاسبوع الاول من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021

سيراميكا كليوباترا يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة الإنتاج الحربي



اسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم فى نسخته ال ٦٢ عن مباريات الأسبوع الأول وجاءت كالتالي



الاسبوع الاول الإنتاج الحربي يواجه سيراميكا كليوباترا في الاسبوع الاول



وجاءت المباريات كالتالي طلائع الجيش ضد الجونه انبي ضد اسوان الاهلي ضد المقاصه سموحه ضد غزل المحله بيراميدز ضد اتحاد مقاولون ضد زمالك البنك ضد واوي دجله للمصري ضد الاسماعيلي



اعلن الاتحاد المصري لكره القدم تعيين مازن مرزوق مهمة رئيس لجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز خلفا ل حسام الزناتي الذي تقدم بإستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020 .



واكد مرزوق خلال تصريحاته : اجتماع الاسبوع المقبل مع اداري فرق الدوري الممتاز وسيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي ".



واضاف مرزوق : الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر وجدول الموسم الجديد مضغوط للغايه بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب علي الانديه معرفه ذلك جيدا .



واوضح رئيس لجنه المسابقات "الانديه اصرت لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبه التي يمر بها العالم واللجنه الخماسيه اكدت لهم استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو ".



واردف : النهائي الإفريقي الي هيكسب هيلعب كاس العالم للانديه وهيبقي مضغوط لا يوجد نيه لتأجيل مباريات في الدوري الا في الظروف القهريه مثل الامطار والسيول والظروف الامنيه



ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعد قليل قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021، في أحد فنادق القاهرة.



وتقام القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية.



ويقدم القرعة أحمد حسام ميدو، في حضور حازم إمام و عماد متعب، بالإضافة إلى مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بعدما شهدت الأيام الماضة اتصالات بين اللجنة المؤقتة ومازن مارزوق، بعد أن قدم حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، استقالته عقب نهاية الموسم المنقضي 2019-2020.