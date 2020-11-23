فرعوني .. الكشف عن الشعار الجديد للدوري المصري.. شاهد

كشفت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشكل مؤقت، اليوم الاثنين، عن الشعار الجديد للدوري الممتاز، خلال حفل قرعة البطولة، الذي أقيم بفندق الماريوت.

وجاء الشعار الجديد للدوري الممتاز، على هيئة فرعونية، تشبه تمثال أبو الهول.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 عن مواجهة الأهلي حامل اللقب مع فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى بينما يلعب المقاولون العرب ضد الزمالك. ويلتقي القطبان، الأهلي والزمالك، في الجولتين الرابعة و 21. ويدافع الأهلي عن لقبه بينما يشارك ناديا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لأول مرة في البطولة. . جدول مباريات الأهلي بـ الترتيب المقاصة - المحلة - الاتحاد - الزمالك - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي - المقاولون - بيراميدز - سموحة - الإسماعيلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان .. جدول مباريات الزمالك بـ الترتيب .. -المقاولون - بيراميدز - سموحة - الأهلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان - المقاصة - المحلة - الاتحاد - الإسماعيلي - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم باستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020. وأكد مرزوق خلال تصريحاته اليوم أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع إداريي فرق الدوري الممتاز وسيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي. وأضاف مرزوق: أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب على الأندية معرفة ذلك جيدا. وأوضح رئيس لجنه المسابقات أن "الأندية أصرت على لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، واللجنة الخماسية أكدت استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو". وتابع: "النهائي الإفريقي اللي هيكسب فيه هيلعب كاس العالم للأندية ولذلك الفريق الفائز هيبقي مضغوط ولا يوجد نية لتأجيل مباريات في الدوري إلا في الظروف القهرية مثل الأمطار والسيول والظروف الأمنية".

ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، باليوم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021، في أحد فنادق القاهرة. وأقيمت القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية. وقدم القرعة أحمد حسام ميدو، في حضور حازم إمام وعماد متعب، بالإضافة إلى مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بعدما شهدت الأيام الماضة اتصالات بين اللجنة المؤقتة ومازن مرزوق، بعد أن قدم حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، استقالته عقب نهاية الموسم المنقضي 2019-2020.

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