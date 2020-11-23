جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد للدوري الممتاز

أسفرت قرعة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2020-2021 والتي أقيمت اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن مواجهة الأهلي لفريق مصر المقاصة في افتتاح المسابقة ضمن منافسات الجولة الأولى.

كما أسفرت قرعة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، عن ملاقاة الأهلي للزمالك في الجولة الرابعة، على أن تقام مباراة الدور الثاني في الجولة 22.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الجولة الأولى: المقاصة.

الجولة الثانية: غزل المحلة.

الجولة الثالثة: الاتحاد السكندري.

الجولة الرابعة: الزمالك.

الجولة الخامسة: وادي دجلة.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا.

الجولة السابعة: الإنتاج الحربي.

الجولة الثامنة :البنك الأهلي.

الجولة التاسعة: المقاولون العرب.

الجولة العاشرة: بيراميدز.

الجولة الحادية عشرة: سموحة.

الجولة الثانية عشرة: الإسماعيلي.

الجولة الثالثة عشرة: إنبي.

الجولة الرابعة عشرة: طلائع الجيش.

الجولة الخامسة عشرة: المصري.

الجولة السادسة عشرة: الجونة.

الجولة السابعة عشرة: أسوان.

وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن أندية الدوري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021، رفضت فكرة إقامة المسابقة من دور واحد، كاشفا عن انطلاق المسابقة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وتُوج الأهلي بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه والمرة الخامسة على التوالي نسخة 2019-2020، وتسلم لاعبوه الدرع عقب مباراة طلائع الجيش، التي فاز بها بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري على ملعب الأهلي.