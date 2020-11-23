أسفرت قرعة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2020-2021 والتي أقيمت اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن مواجهة الأهلي لفريق مصر المقاصة في افتتاح المسابقة ضمن منافسات الجولة الأولى.
كما أسفرت قرعة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، عن ملاقاة الأهلي للزمالك في الجولة الرابعة، على أن تقام مباراة الدور الثاني في الجولة 22.
وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:
الجولة الأولى: المقاصة.
الجولة الثانية: غزل المحلة.
الجولة الثالثة: الاتحاد السكندري.
الجولة الرابعة: الزمالك.
الجولة الخامسة: وادي دجلة.
الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا.
الجولة السابعة: الإنتاج الحربي.
الجولة الثامنة :البنك الأهلي.
الجولة التاسعة: المقاولون العرب.
الجولة العاشرة: بيراميدز.
الجولة الحادية عشرة: سموحة.
الجولة الثانية عشرة: الإسماعيلي.
الجولة الثالثة عشرة: إنبي.
الجولة الرابعة عشرة: طلائع الجيش.
الجولة الخامسة عشرة: المصري.
الجولة السادسة عشرة: الجونة.
الجولة السابعة عشرة: أسوان.
وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن أندية الدوري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021، رفضت فكرة إقامة المسابقة من دور واحد، كاشفا عن انطلاق المسابقة يوم 11 ديسمبر المقبل.
وتُوج الأهلي بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه والمرة الخامسة على التوالي نسخة 2019-2020، وتسلم لاعبوه الدرع عقب مباراة طلائع الجيش، التي فاز بها بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري على ملعب الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد للدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.