نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2020 / 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2020 / 2021 عن مواجهات قوية للمارد الأبيض فريق نادي الزمالك.

حيث يفتتح أبناء البرتغالي جيمي باتشيكو مبارياتهم في الجولة الأولى بمواجهة فريق نادي المقاولون العرب قبل الإصطدام في الجولة الثانية بنادي بيراميدز.

ويخوض المارد الأبيض موقعة القمة ضد النادي الأهلي في الجولة الرابعة من الدور الأول والجولة الحادية والعشرين من الدور الثاني.

وجاء جدول مباريات الزمالك كاملاً على النحو التالي :-

الزمالك ضد المقاولون العرب

الزمالك ضد بيراميدز

الزمالك ضد سموحة

الزمالك ضد الأهلي

الزمالك ضد إنبي

الزمالك ضد طلائع الجيش

الزمالك ضد المصري

الزمالك ضد الجونة

الزمالك ضد أسوان

الزمالك ضد مصر المقاصة

الزمالك ضد غزل المحلة

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

الزمالك ضد الاسماعيلي

الزمالك ضد وادى دجلة

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

الزمالك ضد الانتاج الحربي

الزمالك ضد البنك الأهلي