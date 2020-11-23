نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوقي غريب: تواصلت مع محمد صلاح من أجل الاولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه تحدث مع محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول وفريق ليفربول الإنجليزي من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "وضعنا خطة من قبل توقف الكورونا، للإعداد لأولمبياد طوكيو، ونجحنا بعد الاتفاق مع عدة شركات على جلب منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل لخوض بطولة ودية في القاهرة".

وواصل: "كان من المفترض إقامة تلك البطولة في السعودية خلال أجندة مارس 2020، وكان منتخب الأرجنتين سيكون بدلا من كوريا الجنوبية، ولكن بعد عودة النشاط الرياضي قمنا بالتجهيز لتلك المباريات".

وأضاف: "واجهنا منتخبات قوية ومنظمة، واللاعبين المصريين مميزين للغاية، ويستوعبون تكتيك الجهاز الفني بشكل كبير، ونعطى اللاعبين حرية الحركة والأداء، الكرة ليست مجرد أوامر فقط، هناك تحركات من مهارات اللاعبين وإمكانياتهم، وكذلك الشخصية يجب استخدام كل تلك العوامل في المباريات".

وتابع: "لدينا مباراة يوم 26 ديسمبر أمام اليابان في طوكيو، وسيتم الخضوع لكافة الإجراءات الاحترازية، لكن مواعيد المباريات والضغوط الكبيرة، قد تمنعنا من خوض المواجهة، وليس من المعقول أن ننتظر لتجميع المنتخب مرة آخرى في شهر مارس 2021".

وأكمل: "بعد ذلك الأجندة الدولية ستكون 8 أيام، وقمنا بمخاطبة الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا من أخل خوض مباريات في الأجندة خلال شهر مارس 2021، لا أريد المشاهدة فقط بدون عمل، أرغب في خوض مباريات مع هذا الجيل الطموح".

وأردف: "لعبنا مع البرازيل ساعة كاملة ونحن الأفضل وضغطنا عليهم، ولم يكن لديهم أي محاولات على مرمى المنتخب الأوليمبي، نريد خوض مواجهات باستمرار، ولدينا جيل مميز، واتمنى الاعداد للأولمبياد بشكل مميز".

وحول اللاعبين الذين يرغب في الاستعانة بهم خلال الأولمبياد، قال: "اللاعب الوحيد الذي تحدثت معه هو محمد صلاح فقط، والبرازيل عندما أرادت الفوز بميدالية أولمبية في ريودي جانيرو، استعانت بـ"نيمار"، لدينا لاعب بحجم كبير، وفي حالة تواجده سيرفع الطموح عند اللاعبين، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا في الأولمبياد".

وأتم: "بالنسبة لباقي اللاعبين الكبار، سوف أنتظر حتى شهر يونيو 2021، لتحديد باقي اللاعبين الذين سيتم الاستعانة بهم للمشاركة في الأولمبياد".