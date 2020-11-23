نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يتعاقد مع لاعب وسط وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء اشرف نصار، مع اليوناني فاسيليوس بوزاس، لاعب وسط ملعب وادي دجلة ، وذلك لتدعيم وسط ملعب الفريق استعداداً للموسم المقبل من منافسات الدوري الممتاز.

ودخل البنك، معسكر مغلق يوم السبت الماضي بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوعين استعداداً للموسم الجديد.

ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوفه وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.

وضم البنك مؤخراً، صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، موسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربي، أحمد ياسين، لاعب مصر المقاصة السابق، ثنائي المصري، بهاء مجدي، أحمد ياسر، فادي فريد، مهاجم أسوان، ثنائي الأهلي شادي رضوان، محمد فخري، عاصم، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش.

وأيضا ضم محمد بسيوني، لاعب وسط إنبي، محمد الجمل، مدافع الإسماعيلي، محمد السيد أبو المجد "بوشا"، ظهير أيمن طلائع الجيش، أحمد السعدني، حارس حرس الحدود، محمود قاعود، مهاجم نادي إنبي، أسامة إبراهيم، مدافع الإسماعيلي، ومحمد دبش، مدافع مصر المقاصة.