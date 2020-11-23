شوقي غريب يعلق على تصريحه السابق بشأن عدم ضم أي لاعب لا يشارك مع ناديه

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أحمد جودة - القاهرة - علق شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، على تصريحه السابق بشأن عدم ضم أي لاعب لا يشارك مع ناديه في المباريات، مؤكدًا بأنه نجح بذلك التصريح في إجبار اللاعبين على المشاركة في المباريات وخروج بعضهم للإعارة لأندية آخرى.

وقال غريب في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "المنتخب الأوليمبي يعمل على 70 أو 80 لاعبين في الدوري العام، وضعت شرط للانضمام للمعسكر، أن اللاعب الذي يشارك ينضم للمنتخب، ولا يعقل أن يوجد أي لاعب على الدكة لمدة موسم كامل ويتم ضمه".

وأضاف: "نسبة نجاح التصريح بأننا لن نضم سوى اللاعب الجاهز والذي يشارك مع ناديه كبيرة جدًا، المجموعة الموجودة حاليا كلهم أساسيين، وبعض اللاعبين يخرجون للإعارة من أجل المشاركة في المباريات، للتواجد في الأولمبياد".

وواصل: "قمنا بالاستعانة بوائل جمعة في 2008 عندما لعب في صفوف السيلية القطري على سبيل الإعارة، الجهاز الفني لمنتخب مصر طلب منه المشاركة، ولكن هناك حالة آخرى مثل محمد عبدالوهاب في 2006، عندما ضمه وهو لم يشارك مع الأهلي لكنه حالة مختلفة بسبب معرفة حسن شحاتة بقدراته وإمكانياته، لكنه لاعب واحد ضمن مجموعة".

وتابع: "قمنا بضم جدو في 2010، وتألق وخطف الأضواء لأنه كان يشارك في الدوري ويقدم مستوى جيد.