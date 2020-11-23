نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بيكيه .. الصدمات تتوالى على برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني انضم إلى قائمة إصابات الفريق الكتالوني عقب الخسارة على يد أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ديمبلي يعاني من الإصابة بالتواء في الكتف إثر سقوطه عقب كرة مشتركة أثناء المباراة مع يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي أكمل اللقاء حتى النهاية على الرغم من الإصابة لكنه كان يشعر بألم وظل يضع يده على كتفه مرارًا وتكرارًا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لم يعلن عن أي شيء رسمي عن إصابة ديمبلي حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة أعلن اليوم عن التشخيص النهائي لإصابة سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكي، حيث سيغيب روبيرتو لمدة شهرين، بينما تتراوح فترة غياب بيكي من 3 إلى 5 أشهر.