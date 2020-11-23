أمير توفيق يعقد جلسة مع أحمد بيكهام لإتمام انتقاله للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، جلسة حاليا مع أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة ووكيله أحمد يحيى من أجل إتمام انتقال بيكهام لصفوف القلعة الحمراء.

ويتواجد بيكهام رفقة وكيله أحمد يحيى في مقر النادي الأهلي حاليا من أجل إتمام صفقة انتقال لاعب المنتخب الأوليمبي إلى النادي الأحمر بعد الاتفاق مع وادي دجلة على كافة تفاصيل الصفقة.

وسيكون بيكهام الصفقة الرابعة التي يتعاقد معها الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر، والمغربي بدر بانون.