نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة دورتموند أمام فرصة لكتابة التاريخ الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح بإمكان يوسوفا موكوكو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني أن يصبح يوم غداً أصغر لاعب يشارك في تاريخ مباريات دوري أبطال أوروبا بعد أن إنضم لقائمة أسود الفيستيفال التي تستعد لمواجهة كلوب بروج البلجيكي لحساب مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبات موكوكو الملقب بمعجزة دورتموند أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الألماني بعدما حل بدلاً في مباراة فريقه التي فاز فيها على دورتموند بخماسية مقابل هدفين بعمر 16 عاماً ويوم واحد فقط.

وقال لوسيان فافر المدير الفني للفريق: "سوف نرى، لدينا العديد من الخيارات في الهجوم"، محذرا من التوقعات العالية حول مشاركة موكوكو.